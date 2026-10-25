وزارت بازرگانی چین از آمریکا خواست، طرح گسترش محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری این کشور در چین را متوقف کند و واشنگتن را به اقدام متقابل، تهدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بازرگانی چین از آمریکا خواست، طرح گسترش محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری این کشور در چین را متوقف کند و واشنگتن را به اقدام متقابل، تهدید کرد.

سخنگوی این وزارتخانه با اعلام اینکه طرح جدید واشنگتن در زمینه فناوری‌های حساس به روابط اقتصادی و تجاری دو کشور آسیب می‌زند، افزود پیشنهاد آمریکا، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با چین را به صورت تبعیض آمیز گسترش می‌دهد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین با اشاره به اینکه این طرح با توافق‌های حاصل شده میان رؤسای جمهور آمریکا و چین در تضاد است، تاکید کرد پکن حق خود را برای اجرای اقدامات متقابل، محفوظ می‌داند.