به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهرداد پاریان زیتونی معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: حدود سه هزار دوز واکسن آنفلوانزا در شهرستان‌های تحت پوشش این دانشگاه در جنوب غرب استان خوزستان توزیع شده است.

او با اشاره به ضرورت پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا و کاهش عوارض ناشی از این بیماری افزود: مادران باردار، افراد بالای ۶۵ سال، افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، کودکان زیر پنج سال به‌ویژه کودکان زیر دو سال و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و خاص، از جمله گروه‌هایی هستند که باید توجه ویژه‌ای به واکسیناسیون آنفلوانزا داشته باشند.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: واکسیناسیون سالانه آنفلوانزا یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش خطر ابتلا به شکل شدید بیماری و عوارض ناشی از آن، به‌ویژه در افراد پرخطر است.

او با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به گروه‌های هدف و تسهیل دسترسی افراد واجد شرایط به خدمات واکسیناسیون گفت: افراد واجد شرایط می‌توانند برای اطلاع از نحوه دریافت واکسن آنفلوانزا به مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان مراجعه کنند.