به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،اداره کل مدیریت بحران استان کرمان از امروزبا صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و مناطق مرکزی استان و احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب‌گرفتگی معابر خبر داد.

فعالیت این سامانه با رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال تگرگ همراه خواهد بود.

جاری شدن روان‌آب و سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش دید افقی، اختلال در تردد و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است، همچنین وزش باد شدید می‌تواند موجب شکستن درختان فرسوده و آسیب به سازه‌های موقت شود