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اداره کل مدیریت بحران استان کرمان برای جنوب و مناطق مرکزی استان هشدارسطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،اداره کل مدیریت بحران استان کرمان از امروزبا صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و مناطق مرکزی استان و احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی و آبگرفتگی معابر خبر داد.
فعالیت این سامانه با رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال تگرگ همراه خواهد بود.
جاری شدن روانآب و سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی، اختلال در تردد و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات پیشبینیشده این سامانه است، همچنین وزش باد شدید میتواند موجب شکستن درختان فرسوده و آسیب به سازههای موقت شود