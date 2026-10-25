به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسین جهان آرا برادر سرلشکر پاسدار محمد علی جهان آرا و سه شهید و دو جانباز دفاع مقدس در پیام خود خطاب به برگزار کنندگان نخستین یادواره سرلشکر شهید جهان آرا آورده است: این مراسم علیرغم تمام تهدید‌های دشمن صهیونی آمریکایی زبون برگزار شد و مسئولان خوزستان نشان دادند هیچ تهدیدی نمی‌تواند آنان را از پاسداشت یاد شهیدان عقب براند.

در ادامه پیام آقای جهان آرا از دکتر موالی زاده استاندار، آیت الله موسوی جزایری نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، آیت الله هدایی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه ولی عصر، همرزمان شهید، اصحاب رسانه و تمامی ارگان‌هایی که سهمی در برگزاری این مراسم بزرگداشت داشتند قدردانی کرده است.

نخستین یادواره سرلشکر پاسدار شهید سید محمد علی جهان آرا با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نیرو‌های مسلح، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در اهواز برگزار شد.

شهید جهان‌آرا به همراه یارانش ۳۴ روز با دستانی خالی، اما ایمانی راسخ، ماشین جنگی دشمن را زمین‌گیر کرد و حماسه‌ای تاریخی رقم زد؛ روایتی که نام او را با وجب‌به‌وجب خاک خرمشهر پیوند زد و یادش را به‌عنوان اسطوره مقاومت ملی جاودانه ساخت.

سرانجام این فرمانده شجاع و نام‌آشنا، پس از رشادت‌ها و هدایت نبرد‌های سرنوشت‌ساز از جمله شکست حصر آبادان در عملیات ثامن‌الائمه، در هفتم مهرماه سال ۱۳۶۰ در سانحه سقوط هواپیمای ترابری C-۱۳۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه کهریزک تهران به فیض شهادت نائل آمد.