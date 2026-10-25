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فرمانده پلیس فرودگاههای خراسان جنوبی از توقیف ۳۲ دستگاه وسیله نقلیه دارای دستور توقیف از مراجع قضایی و انتظامی در این فرودگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده پلیس فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: در این رابطه ۳۲ پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم بعمل آمده است.
سرهنگ صادقی افزود: این اقدام در پلیس فرودگاه بیرجند با تلاش شبانه روزی و در راستای پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلفات و جرائم در سطح حوزه استحفاظی فرودگاه و در پی مطالبات و درخواستهای مکرر مردمی انجام شده است.
وی گفت: این طرح با هدف افزایش سطح احساس امنیت عمومی در حوزه فرودگاه توسط ماموران انتظامی اجرایی شد که در پایان طرح تعداد ۳۲ دستگاه خودرو در این رابطه توقیف و روانه پارکینگ شدند.
فرمانده پلیس فرودگاههای استان با بیان اینکه اینگونه طرحها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت؛ تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس میباشد وبدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.