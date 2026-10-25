به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده پلیس فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: در این رابطه ۳۲ پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم بعمل آمده است.

سرهنگ صادقی افزود: این اقدام در پلیس فرودگاه بیرجند با تلاش شبانه روزی و در راستای پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلفات و جرائم در سطح حوزه استحفاظی فرودگاه و در پی مطالبات و درخواست‌های مکرر مردمی انجام شده است.

وی گفت: این طرح با هدف افزایش سطح احساس امنیت عمومی در حوزه فرودگاه توسط ماموران انتظامی اجرایی شد که در پایان طرح تعداد ۳۲ دستگاه خودرو در این رابطه توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های استان با بیان اینکه اینگونه طرح‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت؛ تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس می‌باشد وبدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.