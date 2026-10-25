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سازمان هواشناسی با پیش بینی رگبار و رعد و برق نسبتاً شدید امروز برای شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل هشدار نارنجی صادر کرده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما برای سواحل خزر و ارتفاعات و دامنههای البرز نیز رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی شده است.
نیمه جنوبی کرمان هم در وضعیت هشدار نارنجی قرار دارد.
سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه کرده در محدودههای هشدار از بستر و حریم رودخانهها و مسیلها فاصله بگیرند.
در شمال و شرق هرمزگان، شرق فارس و جنوب سیستان و بلوچستان نیز به ویژه در ساعات بعد از ظهر رشد ابرهای همرفتی منجر به رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهد شد.
خلیج فارس، غرب تنگه هرمز و دریای خزر هم امروز مواج است.