سازمان هواشناسی با پیش بینی رگبار و رعد و برق نسبتاً شدید امروز برای شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل هشدار نارنجی صادر کرده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما برای سواحل خزر و ارتفاعات و دامنه‌های البرز نیز رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی شده است.

نیمه جنوبی کرمان هم در وضعیت هشدار نارنجی قرار دارد.

سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه کرده در محدوده‌های هشدار از بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها فاصله بگیرند.

در شمال و شرق هرمزگان، شرق فارس و جنوب سیستان و بلوچستان نیز به ویژه در ساعات بعد از ظهر رشد ابر‌های همرفتی منجر به رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهد شد.

خلیج فارس، غرب تنگه هرمز و دریای خزر هم امروز مواج است.