فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در جدیدترین مصوب خود، «گوشینه» را معادل فارسی «هدفون» تعیین کرد.

معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: واژه فرنگی هدفون اگرچه در زبان فارسی جاافتاده است، می‌توان معادلی برای آن تصویب کرد تا به مرور و در آینده جایگزین واژه فرنگی آن شود.

نسرین پرویزی افزود: پیش‌تر فرهنگستان دوگوشی را برای هدفون تصویب کرده بود، اما با توجه به اینکه این معادل با انواع گوشی‌ها متناسب نبود، دوباره این واژه را بررسی و معادل گوشینه را برای آن انتخاب کرد.

گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور استادان و کارشناسان رشته‌های گوناگون، تاکنون حدود هفتاد هزار معادل را در حوزه‌های مختلف تصویب کرده‌اند.