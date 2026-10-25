سخنگوی وزارت خارجه درباره مواضع متناقض و غیرمسئولانه آلمان و شرکای اروپایی آن در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پیامی منتشر کرد.

مواضع غیرمسئولانه و متناقض اروپا در قبال تجاوز به ایران

مواضع غیرمسئولانه و متناقض اروپا در قبال تجاوز به ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به ابراز نگرانی آلمان و چند کشور اروپایی دیگر نسبت به تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا، با یادآوری جمله معروف صدراعظم آلمان در ژوئن ۲۰۲۵ در تایید جنایات اسرائیل علیه ایران، نوشت:

«در ژوئن ۲۰۲۵، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، دربارهٔ تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران گفت: «این همان کار کثیفی است که اسرائیل برای همهٔ ما انجام می‌دهد.» اکنون در اکتبر ۲۰۲۶، وزیر خارجهٔ آلمان (و چند کشور دیگر اروپایی) دربارهٔ حملهٔ مجدد علیه ایران هشدار می‌دهند و بر ضرورت مهار تنش تأکید می‌کنند.

چه خوب گفت فیلسوف شهیر آلمانی فریدریش شیلر در نمایش دوشیزهٔ اورلئان (پردهٔ سوم، صحنهٔ ششم): «ای خرد والامرتبه،‌ ای دختر روشن‌ضمیر سر الهی،‌ ای بنیان‌گذار خردمند جهان و راهنمای ستارگان؛ پس تو دیگر چه هستی، اگر به دم اسب سرکش جنون بسته شوی و ناگزیر، ناتوان و فریادزنان، همراه آن مست به ورطهٔ سقوط کشیده شوی؟»