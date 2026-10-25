رئیس ستاد انتخابات لرستان از آمادگی برای برگزاری هفتمین دوره‌ی انتخابات تمام الکترونیک شورا‌های اسلامی شهر و روستا در:هزار و ۶۸۲ شعبه اخذ رأی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان گفت:هفتمین دوره ی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ۳۳ شهر لرستان با شرکت هزار و ۲۶۷ نامزد انتخابات شورای شهر در استان، برای کسب ۱۸۱ کرس برگزار می‌شود.

سعید پورعلی افزود: از مجموع هزار و ۴۵۵ نفر ثبت‌نامی برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر ،تعداد هزار و ۲۶۷ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند که هزار و ۱۲۵ نفر از آن‌ها آقا و ۱۴۲ نفر خانم هستند.

وی بیان کرد: بر این اساس ۸۹درصد نامزدهای انتخابات شورای شهر در استن را آقایان و ۱۱ درصد آنها را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی به وضعیت ثبت‌نام داوطلبان در روستاهای استان اشاره و افزود: همچنین این انتخابات در هزار و ۶۷۸ روستا در قالب هزار و ۶۳۱ روستا شورای سه نفره و ۴۷ روستا شورای پنج نفره برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان بیان کرد:۹هزار و ۱۸۱ نفر در انتخابات شورای اسلامی روستا ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد هشت هزار و ۹۱۷ نفر تأیید صلاحیت شده اند.

پورعلی با اشاره به هزار و ۶۸۲ شعب اخذ رأی در استان افزود: انتخابات در ۸۱۶ شعبه شهری و ۸۶۶ شعبه روستایی برگزار می‌شود که از این تعداد هزار و ۵۰ شعبه ثابت و ۶۳۲ شعبه ، سیار هستند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود،گفت: ستاد انتخابات استان دارای ۱۳ عضو می‌باشد که شامل یک نفر رئیس و ۱۲ تا عضو کمیته از جمله کمیته های حقوق، کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، کمیته آموزش، کمیته تدارکات هستند.

پورعلی با اشاره به زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: با اعلام ستاد انتخابات کشور و تعیین قطعی زمان برگزاری انتخابات، استان لرستان آمادگی دارد که انتخابات هفتمین دوره ی شورای اسلامی شهر و روستا را برگزار کند.