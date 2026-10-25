به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به دیدار با حجت‌الله ایوبی، رئیس امور فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،گفت: در این دیدار موضوع تقویت سنت‌های شاهنامه‌خوانی، تأسیس خانه‌های شاهنامه و برگزاری جشنواره‌های ملی مرتبط با شاهنامه و فردوسی در استان لرستان بررسی شد.

میثم محتشم با اشاره به علاقه مردم استان به شاهنامه و وجود الحان متنوع در سنت شاهنامه‌خوانی افزود: لرستان از ظرفیت قابل توجه برای راه‌اندازی «خانه‌های شاهنامه» برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت در مسیر تقویت و ترویج فرهنگ شاهنامه‌خوانی وتقویت عظمت و اقتدار ملی بهره گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به حضور هنرمندان جوان و نوجوان در عرصه ی نقالی، بر ضرورت برگزاری جشنواره‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: توجه به نسل جدید هنرمندان و فراهم کردن زمینه ی فعالیت و حضور آنان در برنامه‌های فرهنگی، می‌تواند به حفظ و تداوم این میراث ادبی و هنری کمک کند.