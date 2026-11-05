به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس اداره طرح و برنامه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از صدور ۳۳۷ فقره جواز تأسیس صنعتی در سال جاری خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها ۲۷ همت است و با اجرای آنها زمینه اشتغال ۵ هزار و ۲۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

عباس ورقایی با اشاره به آخرین وضعیت مجوز‌های صنعتی استان اظهار کرد: در سال جاری ۳۳۷ فقره جواز تأسیس برای اجرای طرح‌های صنعتی صادر شده و در همین مدت، ۱۴۴ فقره جواز تأسیس نیز پس از بازدید، بررسی مدارک و احراز شرایط تمدید شده است.

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت اطلاعات در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صنعتی افزود: ساماندهی مجوز‌های فاقد اعتبار از سال گذشته آغاز شده و در این روند، یک‌هزار و ۵۰۰ فقره جواز تأسیس فاقد اعتبار و فاقد پیشرفت فیزیکی از چرخه مجوز‌های معتبر خارج شده است؛ اقدامی که به شفافیت بیشتر آمار طرح‌های صنعتی استان کمک می‌کند.

رئیس اداره طرح و برنامه اداره‌کل صمت استان زنجان ادامه داد: در مجموع، ۲ هزار و ۱۸۵ فقره جواز تأسیس در استان وجود دارد که حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آنها ۲۲۷ همت و اشتغال مورد انتظار آنها ۵۴ هزار نفر است.

ورقایی درباره میزان پیشرفت این طرح‌ها گفت: از مجموع طرح‌های دارای جواز تأسیس، ۱۲۹ طرح دارای پیشرفت فیزیکی یک تا ۲۰ درصد، ۳۰۷ طرح دارای پیشرفت ۲۱ تا ۷۵ درصد و ۷۷ طرح دارای پیشرفت بیش از ۷۵ درصد هستند.

وی افزود: رصد مستمر روند اجرای طرح‌ها و پیگیری موانع اجرایی آنها در دستور کار قرار دارد تا زمینه تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های دارای پیشرفت مناسب تا پایان سال فراهم شود.

ورقایی با اشاره به حوزه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران اظهار کرد: بررسی ترکیب مجوز‌های صادرشده در سال جاری نشان می‌دهد محصولات فلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی در صدر حوزه‌های مورد توجه قرار دارند و پس از آنها، محصولات شیمیایی و پلاستیکی سهم قابل توجهی از مجوز‌های صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند.

وی همچنین با اشاره به رویکرد نظارتی در صدور مجوز‌های صنعتی تصریح کرد: برای طرح‌های دارای مصرف بالای آب یا انرژی، استعلام از دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش از صدور مجوز مورد توجه قرار دارد تا امکان تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بررسی شود.

رئیس اداره طرح و برنامه اداره‌کل صمت استان زنجان، طرح‌های فعال در حوزه کود کشاورزی، تولید شمش منیزیم، صنایع سلولزی، محصولات پلیمری و شیمیایی، تجهیزات و قطعات صنعتی، تولید شیشه‌های مخصوص پنل‌های خورشیدی، صنایع چوب و‌ام‌دی‌اف و صنعت خودرو را از جمله پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری استان برشمرد.

وی از مجموعه‌هایی از جمله بهین کاوش ثمین، گروه پر، نیک ریس و نگین سبز پایدار، کهن سلولز، تراکتورسازی، صدر ارس، فارمت سلامت سینا، آرین سلامت سینا، پویا پلیمر پارس پلی رزین، بشکه‌سازی رهام هامون، صنایع سنگین جویا داتیس، کاویان تجارت تبریز، پویان فیبر زنجان، پارس موتور خاورمیانه و زنگان موتور پیشران به‌عنوان شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در طرح‌های مختلف صنعتی استان نام برد.

ورقایی در پایان تأکید کرد: ساماندهی اطلاعات، نظارت بر روند اجرای طرح‌ها، توجه به ظرفیت زیرساختی استان و پیگیری تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محور‌های اصلی اداره طرح و برنامه برای کمک به توسعه صنعتی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در زنجان است.