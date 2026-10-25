به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در ادامه فعالیت‌های اردوی جهادی بینایی‌سنجی گروه جهادی کیمیاگران در خراسان شمالی، خدمات رایگان بینایی‌سنجی به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان شیروان ارائه شد و ۳۷۹ نفر از خدمات تخصصی این گروه جهادی بهره‌مند شدند.

در جریان این برنامه، پس از انجام معاینات و بررسی وضعیت بینایی مراجعه‌کنندگان، برای ۳۱۹ نفر عینک تجویز شد تا با تأمین عینک، زمینه بهبود بینایی و ارتقای کیفیت زندگی آنان فراهم شود.

اردوی جهادی بینایی‌سنجی گروه کیمیاگران با هدف تسهیل دسترسی خانواده‌های نیازمند به خدمات تخصصی سلامت چشم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، در شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی در حال اجراست. این برنامه جهادی در حوزه سلامت تلاش دارد با شناسایی و رسیدگی به مشکلات بینایی افراد، بخشی از نیاز‌های درمانی آنان را برطرف کند.

ارائه خدمات رایگان در مناطق مختلف استان، علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های نیازمند، گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت در سلامت و گسترش خدمات حمایتی و درمانی به اقشار کم‌برخوردار به شمار می‌رود.