به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اداره‌کل هواشناسی استان زنجان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۹، از کاهش دمای کمینه و احتمال وقوع دمای صفر درجه و کمتر در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان از بامداد یکشنبه تا صبح چهارشنبه خبر داد.

بر اساس این هشدار، مناطق شهرستان‌های زنجان، طارم، ایجرود، ابهر، خدابنده، خرمدره و سلطانیه، به‌ویژه ارتفاعات، تحت تأثیر این پدیده قرار می‌گیرند و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی وجود دارد.

هواشناسی استان به کشاورزان توصیه کرده است برای کاهش خسارت‌های احتمالی، نسبت به تنظیم و کنترل دمای گلخانه‌ها، انبارها و سالن‌های پرورش قارچ، قطع آبیاری در باغات، تهیه سوخت جایگزین برای سامانه‌های گرمایشی، کاهش دما و رطوبت در گلخانه‌های فعال، ایجاد بادشکن در مزارع و کشت‌های حساس و همچنین استفاده از روش‌های محافظتی برای محصولات کشاورزی اقدام کنند.

این هشدار از ساعت بامداد یکشنبه ۳ آبان آغاز می‌شود و تا صبح چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ اعتبار دارد.

کارشناس هواشناسی، خانم نجفی، از احتمال وقوع ناپایداری‌های محلی در استان طی سوم آبان خبر داد و گفت: با عبور موج ضعیفی از منطقه، رشد ابر به‌ویژه در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند با رگبار پراکنده و رعدوبرق همراه باشد.

وی افزود: از روز دوشنبه تا چهارشنبه، شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود .