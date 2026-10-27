به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی میزان سوخت تخصیص یافته به این بخش در سال زراعی جاری، بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف و تلاش سازمان برای تامین مستمر نهاده‌های اساسی تاکید کرد.

پیمان حائری افزود: امسال میزان سوخت مورد نیاز کشاورزان استان را ۱۰۳ میلیون لیتر گازوئیل برآورد کردیم که از این میزان، ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر برای یک فصل زراعی (از اول مهر ۱۴۰۵ تا آخر شهریور ۱۴۰۶) تامین شده که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود، اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی، موظف هستیم با مدیریت دقیق‌تر از بروز مشکل در فصل‌های زراعی جاری جلوگیری کنیم و همزمان تلاش می‌شود تا شرکت نفت سوخت مازاد را نیز تخصیص دهد تا در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

حائری در خصوص نقش سازمان جهاد کشاورزی و فرآیند توزیع سوخت تصریح کرد: وظیفه این سازمان تسهیلگری در کشت محصولات است و مسئولیت مستقیم تامین سوخت بر عهده شرکت نفت قرار دارد و سازمان جهاد کشاورزی صرفاً با دریافت سهمیه‌های اعلامی از شرکت نفت، آنها را بر اساس وسعت زمین‌های زیرکشت و تعداد تراکتور‌ها و دستگاه‌های مکانیزه، میان کشاورزان توزیع می‌کند.

وی با بیان اینکه اطلاعات سطح زیرکشت محصولات استان در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد، ادامه داد: سهمیه‌ها بر اساس نیازسنجی و به تفکیک شهرستان‌های استان تنظیم می‌شود و به طور معمول در اواخر شهریور هر سال، میزان سوخت فصل زراعی اعلام شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقسیم‌بندی ماهانه و فصلی انجام می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تاکید بر اهمیت حیاتی تامین سوخت در استمرار فعالیت‌های کشاورزی از جمله کشت‌های تناوبی و مدیریت آفات، اظهار داشت: این سازمان با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان، تمامی تمهیدات لازم را برای تضمین تامین به‌موقع سوخت بهره‌برداران اندیشیده است.

وی با بیان اینکه تمامی تراکتورداران و فعالان حوزه مکانیزاسیون با ثبت‌نام در سامانه سهمیه خود را دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق توسط کشاورزان با توجه به نوع عملیات و الگوی کشت برای کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از اتلاف سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است.

حائری همچنین به پیشرفت‌های حوزه مکانیزاسیون در استان زنجان پرداخت و گفت: سال گذشته، با پیگیری‌های مستمر، میزان جذب تسهیلات مکانیزاسیون از ۱۶۱ میلیارد تومان ابلاغی به ۲۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت که این رشد ۱۴۲ درصدی، استان زنجان را در جایگاه دوم کشوری قرار داده است.

وی تاکید کرد: توسعه مکانیزاسیون و ارتقای سطح تکنولوژی در مزارع، راهبردی کلیدی برای کاهش هزینه‌ها، مدیریت علمی فرآیند‌ها و کاهش ضایعات محصول است که به طور مستقیم به افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت کشاورزان منجر می‌شود.