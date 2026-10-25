دویست و سی و هشتمین اجتماع بزرگ مردم خراسان شمالی در ایام فاطمیه برگزار شد.

۲۳۸ شب ایستادگی و مقاومت مردم خراسان شمالی به تاسی از حضرت زهرا (س)

۲۳۸ شب ایستادگی و مقاومت مردم خراسان شمالی به تاسی از حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دویست و سی و هشتمین اجتماع بزرگ مردم شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی در خون‌خواهی قائد شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) برگزار شد.

حضور مردم بجنورد در تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری به ولایت، در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها).

عزاداری به مناسبت شهادت مظلومانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) در دویست و سی و هشتمین شب از حضور مردم جاجرم درتجمعات شبانه