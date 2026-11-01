مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی ۲۵۰ واحد مسکن روستایی خبر داد و گفت: این واحد‌ها با بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی،همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی ۲۵۰ واحد مسکن روستایی خبر داد و گفت: این واحد‌ها با بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی، در صورت تکمیل طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسند.

سید محمد موسوی با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های مسکن حمایتی و روستایی اظهار کرد: تاکنون ۴ هزار و ۷۴۸ نفر برای بهره‌مندی از طرح «خانه امید» به بنیاد مسکن معرفی شده یا مراجعه کرده‌اند که این افراد از سوی نهاد‌های مختلف و همچنین به‌صورت مستقیم متقاضی این طرح بوده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت تأمین زمین برای اجرای این طرح افزود: بنیاد مسکن برای آغاز مراحل اجرایی بعدی، در انتظار معرفی و تحویل زمین از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و تاکنون زمین موردنیاز برای اجرای این طرح به بنیاد مسکن تحویل نشده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای این نهاد بیان کرد: پروژه‌های مسکن حمایتی در زمین‌هایی که پیش‌تر در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته، در حال اجراست و تاکنون ۲۲۹ نفر از متقاضیان نیز برای پیگیری امور مربوط به مسکن به بنیاد مسکن مراجعه کرده‌اند.

موسوی با اشاره به پروژه‌های در حال ساخت در استان گفت: از جمله این طرح‌ها می‌توان به پروژه ۱۱۲ واحدی زیتون‌شهر زنجان، پروژه ۲۵ واحدی سلطانیه، پروژه ۵۲ واحدی هیدج و ۴۰ واحدی گلسار ابهر اشاره کرد که عملیات اجرایی آنها در جریان است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی برخی از این پروژه‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، ادامه داد: بنیاد مسکن در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با نهاد‌های حمایتی و بنیاد مستضعفان، اقدامات مختلفی را برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و حمایت از متقاضیان در دستور کار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به تفاهم‌نامه‌های حمایتی در حوزه مسکن اظهار کرد: در قالب تفاهم‌نامه با سازمان بهزیستی، سهمیه استان زنجان ۸۰ واحد تعیین شده است که با وجود معرفی تمامی این افراد، تاکنون ۳۱ نفر برای تشکیل پرونده به بنیاد مسکن مراجعه کرده و پرونده این افراد برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده است.

موسوی افزود: در قالب تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه نیز سهمیه استان ۳۴ واحد است که پرونده تمامی متقاضیان به بانک‌های عامل معرفی شده و برای هر واحد نیز مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض اختصاص یافته است.

وی درباره همکاری با بنیاد مستضعفان نیز گفت: سهمیه استان در این بخش ۴۶ واحد بوده که اقدامات مربوط به تمامی این واحد‌ها در حال انجام است. همچنین با حمایت بنیاد مستضعفان، سیمان و میلگرد موردنیاز این واحد‌ها تأمین و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

پیشرفت بازسازی و تکمیل واحد‌های مسکونی روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با تشریح اقدامات انجام‌شده برای حمایت از ساخت و تکمیل واحد‌های مسکونی روستایی گفت: تاکنون ۲۵۰ نفر از مالکان واحد‌های مسکونی روستایی شناسایی و برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: برای هر یک از این واحدها، مبلغ ۵۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ درصدی امام اختصاص یافته و پیشرفت فیزیکی این واحد‌ها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

موسوی ابراز امیدواری کرد که تمامی ۲۵۰ واحد مسکونی مذکور در ایام دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به حمایت از تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام روستایی تصریح کرد: برای تکمیل ۱۰۱ واحد مسکونی نیز در مجموع ۳ میلیارد تومان پرداخت شده است که پیش‌بینی می‌شود این واحد‌ها نیز در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان همچنین از پیگیری تأمین تسهیلات برای اجرای طرح‌های مسکن روستایی خبر داد و گفت: برای ۱۳۸ واحد نیز قرارداد تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ سود ۴ درصد منعقد شده است که از مجموع ۷ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی‌شده، تاکنون ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جذب شده است.