به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در برنامه مطالبه شبکه اشراق با اشاره به اینکه با آغاز ثبت‌نام طرح جوانی جمعیت از آبان‌ماه ۱۴۰۰، به دلیل کمبود زمین در زنجان، الحاق اراضی در دستور کار قرار گرفت افزود: الحاق ۳۷۰ هکتار، در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید؛ که پاسخ‌گویی به نیاز نیمی از متقاضیان را تامین کرده است.

سعید شاهین‌فر افزود: بر اساس ضوابط قانونی، اولویت بندی این متقاضیان بر اساس وضعیت فرم «ج» صورت می‌گیرد.

وی تأمین زمین برای متقاضیان نهضت ملی مسکن، جوانی جمعیت، ایثارگران، نیرو‌های مسلح و کارگران را از تکالیف قانونی این اداره‌کل دانست و گفت: تأمین مسکن کارگری پیش‌تر مغفول مانده بود، اما با مطالبه شرکت‌ها و بر اساس تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌های واجد شرایط همکاری و اعطای تسهیلات، در قالب طرح‌های بلندمرتبه‌سازی زمین دریافت می‌کنند.

شاهین‌فر با اشاره به سطوح بارگذاری در طرح تفصیلی مسکن، گفت: بیشترین سهم زمین به متقاضیان جوانی جمعیت، سطح بارگذاری متوسط به نهضت ملی مسکن اختصاص دارد و مسکن کارگری با سطح تراکم بالا. بنا خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره تعیین تکلیف متقاضیان زمین روستایی با اتصال دستگاه‌ها به سامانه تم گفت: طبق قانون، در صورت نبود زمین در شهر، امکان واگذاری اراضی به متقاضیان جوانی جمعیت در شهر‌های همجوار یا روستا‌ها نیز وجود دارد،

وی افزود: تعدادی از روستا‌های استان زنجان، مستعد الحاق زمین هستند که وضعیت آنها باید با طرح هادی مطابقت داده شود.