به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های مشت‌زنی قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی مونته‌نگرو در حال برگزاری است، محمدصالح مصباحی، ملی‌پوش آینده‌دار کشورمان که نشان طلای آسیا را در کارنامه خود دارد، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف نماینده اسلواکی رفت.

مصباحی که پیش از این نیز رقیبانی از بوسنی و اسلوونی را به راحتی شکست داده بود، حریف اهل اسلواکی را در راند دوم، ناک اوت کرد تا با شایستگی، راهی نیمه‌نهایی شود و نشان برنز خود را قطعی کند.

مصباحی، عصر فردا یکشنبه در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف مشت‌زنی از انگلیس خواهد رفت.

دیگر نمایندگان ایران از دور رقابت‌ها کنار رفته‌اند و مصباحی، تنها نماینده باقی‌مانده کشورمان است.

هدایت جوانان ملی‌پوشان مشت‌زنی ایران را رضا مهدی‌پور برعهده دارد.