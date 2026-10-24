مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از کشف و توقیف هزار و ۴۰۰ لیتر نفت‌گاز قاچاق در شهرستان بهبهان استان خوزستان خبر داد.

کشف و توقیف هزار و ۴۰۰ لیتر نفت‌گاز قاچاق در بهبهان

کشف و توقیف هزار و ۴۰۰ لیتر نفت‌گاز قاچاق در بهبهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: در راستای مقابله با شبکه‌های قاچاق سوخت، با همکاری متقابل مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه بهبهان و نیروی انتظامی، هزار و ۴۰۰ لیتر نفت‌گاز قاچاق در محدوده شهرستان بهبهان کشف و ضبط شد.

وی افزود: این محموله پس از شناسایی توسط نیرو‌های عملیاتی، جهت تخلیه و بازگرداندن به چرخه توزیع قانونی، به تأسیسات انبار نفت نظامی اهواز منتقل و در مخازن این مرکز تخلیه شد.

به گفته ایدون؛ از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۲۴ هزار و ۸۳ لیتر نفتگاز قاچاق کشف و در محل مخازن تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز تخلیه شده است.