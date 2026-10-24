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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون با کشف ۵ تُن برنج قاچاق در شهرستان ایذه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی دهدز شهرستان ایذه با کنترل محور مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی، ۵ تُن برنج خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.
سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق کشفشده را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال عنوان کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.