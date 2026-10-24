به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی دهدز شهرستان ایذه با کنترل محور مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی، ۵ تُن برنج خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق کشف‌شده را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال عنوان کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.