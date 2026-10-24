به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی بیان کرد: در اجرای طرح برخورد با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان خوزستان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی ۳ عامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان اهواز شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در عملیاتی ویژه برای دستگیری اعضای این باند وارد عمل شدند که پس از شناسایی متهمان و با هماهنگی قضائی، در عملیات تعقیب و گریز، اعضای این باند ۳ نفره را دستگیر کردند.

سردار میرفیضی در ادامه با اشاره به توقیف ۲ دستگاه خودروی سواری شامل یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو اظهار داشت: در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، بیش از ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که از مرز‌های شرقی کشور وارد شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، تصریح کرد: پلیس با عزمی راسخ و با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، با قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه برخورد خواهد کرد.