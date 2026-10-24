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اوقات شرعی ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵ و ۵ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۲۵ دقیقه
اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۳۳ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۵۱ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۰ دقیقه
ذکر روز یکشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام
حدیث روز:
قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: ثَلاثٌ مَنْ لَمْ تَکُنْ فیهِ فَلَیْسَ مِنّى وَ لا مِنَ اللّه ِ عَزَّ وَ جَلَّ. قیلَ: یا رَسولَ اللّه ِ، وَ ما هُنَّ؟ قالَ: حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجاهِلِ وَ حُسْنُ خُلْقٍ یَعیشُ بِهِ فِى النّاسِ وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعاصِى اللّه ِ عَز َّوَ جَلَّ.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خداى عزّوجلّ. عرض شد: اى رسول خدا! آنها کدامند؟ فرمودند: بردبارى که به وسیله آن جهالت نادان را دفع کند، اخلاق خوش که با آن در میان مردم زندگى کند و پارسایى که او را از نافرمانى خدا باز دارد. (خصال، ص ۱۴۵، ح ۱۷۲)
احکام شرعی:
قبله در هواپیما
سوال) در هواپیما به چه سمتى باید نماز بخوانیم؟
جواب) اگر نتوانید ـ ولو با سؤال از مأموران داخل هواپیما ـ قبله را مشخص کنید، به هر سمتى که گمان دارید که سمت قبله است، نماز بخوانید؛ و در صورت شک و وسعت وقت، نماز را باید به چهار سمت بخوانید و در تنگى وقت به میزانى که فرصت دارید. (استفتائات مقام معظم رهبری)