به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۵ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۲۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۳۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۵۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۰ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: ثَلاثٌ مَنْ لَمْ تَکُنْ فیهِ فَلَیْسَ مِنّى وَ لا مِنَ اللّه ِ عَزَّ وَ جَلَّ. قیلَ: یا رَسولَ اللّه ِ، وَ ما هُنَّ؟ قالَ: حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجاهِلِ وَ حُسْنُ خُلْقٍ یَعیشُ بِهِ فِى النّاسِ وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعاصِى اللّه ِ عَز َّوَ جَلَّ.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خداى عزّوجلّ. عرض شد: اى رسول خدا! آنها کدامند؟ فرمودند: بردبارى که به وسیله آن جهالت نادان را دفع کند، اخلاق خوش که با آن در میان مردم زندگى کند و پارسایى که او را از نافرمانى خدا باز دارد. (خصال، ص ۱۴۵، ح ۱۷۲)

احکام شرعی:

قبله در هواپیما

سوال) در هواپیما به چه سمتى باید نماز بخوانیم؟

جواب) اگر نتوانید ـ ولو با سؤال از مأموران داخل هواپیما ـ قبله را مشخص کنید، به هر سمتى که گمان دارید که سمت قبله است، نماز بخوانید؛ و در صورت شک و وسعت وقت، نماز را باید به چهار سمت بخوانید و در تنگى وقت به میزانى که فرصت دارید. (استفتائات مقام معظم رهبری)