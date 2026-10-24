به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طبق اطلاعیه استانداری خوزستان با توجه به ورود توده گرد و غبار از کشورهای همسایه و تداوم این پدیده و با وجود پیش‌بینی روند کاهشی گرد و غبار فردا یکشنبه سوم آبان ماه و در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان، فعالیت مدارس شهرهای اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در نوبت صبح فردا به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه از خانواده‌های و دانش‌آموزان درخواست شده ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان شدت گرد و غبار در برخی شهرهای خوزستان از حدود قرمز عبور کرده است.