مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: از اول آذرماه امسال، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، معادل هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به کارت‌های سوخت شخصی خودرو‌ها اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون بیان داشت: از اول آذرماه ۱۴۰۵، در پی حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت مقدار ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، معادل هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به کارت‌های سوخت شخصی خودرو‌ها اضافه خواهد شد، طرحی که در راستای اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت و با الگوگیری از اجرای آن در سایر مناطق کشور، از جمله استان‌های اردبیل، کردستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی اجرایی می‌شود.

وی از شهروندان خواست؛ جهت سوخت‌گیری، کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند و افرادی که به هر دلیل فاقد کارت سوخت هستند یا کارت آنها مفقود شده است، در اسرع وقت برای دریافت یا صدور کارت المثنی اقدام کنند تا با اجرای این طرح، در تأمین سوخت و سوخت‌گیری روزانه با مشکل مواجه نشوند.