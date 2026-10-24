مدیر امور حسابرسی مالیاتی کیش، گفت: با توجه به آمار مراجعه کنندگان و ضرورت پاسخ‌گویی به فعالان اقتصادی، تا سوم آبان درخواست‌های باقی‌مانده بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط بدهی فعالان اقتصادی کیش بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا کوهستانی،با اشاره به رسیدگی به درخواست‌های مالیاتی فعالان اقتصادی، تقسیط بدهی‌های معوق و اعمال بخشودگی جرائم در چارچوب ضوابط قانونی، گفت: با تاکید رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و پیگیری‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، زمینه رسیدگی مستقیم به مسائل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی فراهم شد و از ۳۰ مهر، درخواست‌های مؤدیان مالیاتی بررسی و بخشی از بدهی‌های اجرایی تقسیط و جرائم مشمول نیز بخشوده شد.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از اختیارات قانونی و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده، در کنار کسب‌وکار‌های کیش باشیم و با کمک به تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی، از ایجاد اختلال در فعالیت اقتصادی آنان جلوگیری کنیم.

مدیر امور حسابرسی مالیاتی کیش درباره نحوه ثبت درخواست‌های فعالان اقتصادی، گفت: مؤدیان می‌توانند با مراجعه حضوری و یا ارسال درخواست‌ از مسیر شبکه دولت، پست الکترونیکی و نمایندگان خود امور مالیاتی را پیگیری کنند.

کوهستانی تصریح کرد: برخورداری از تسهیلات بخشودگی جرائم، مستلزم تعیین تکلیف اصل بدهی مالیاتی است و با فراهم بودن شرایط قانونی و مصوبه های مربوط، امکان تقسیط بدهی و اعمال حداکثر بخشودگی مجاز، متناسب با نوع جریمه، وجود دارد.

او با اشاره به حضور مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان در کیش برای رسیدگی به درخواست‌های مؤدیان گفت: با توجه به آمار مراجعه کنندگان و ضرورت پاسخ‌گویی به فعالان اقتصادی، تا سوم آبان درخواست‌های باقی‌مانده بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط بدهی فعالان اقتصادی کیش بررسی می‌شود.