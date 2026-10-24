وی تاکید کرد: کارنامه شهرداری خرم‌آباد در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و اغتشاشات قابل دفاع است.

صفری‌راد با بیان اینکه مدیریت بحران استان در این ساختار نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌ها را بر عهده دارد،خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی باید مشخص باشد که مسئولیت فرماندهی، صدور دستورات عملیاتی و هدایت امکانات بر عهده چه مجموعه‌ای است تا از اقدامات جزیره‌ای و موازی‌کاری جلوگیری شود.

صفری‌راد با بیان اینکه مدیریت بحران استان در این ساختار نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌ها را بر عهده دارد،خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی باید مشخص باشد که مسئولیت فرماندهی، صدور دستورات عملیاتی و هدایت امکانات بر عهده چه مجموعه‌ای است تا از اقدامات جزیره‌ای و موازی‌کاری جلوگیری شود. وی تاکید کرد: کارنامه شهرداری خرم‌آباد در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و اغتشاشات قابل دفاع است.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق فرماندهی مشترک برای مدیریت بحران تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این جلسه، ایجاد سازوکاری برای فرماندهی واحد و هماهنگی میان دستگاه‌هاست تا ظرفیت‌های موجود به‌صورت منسجم و هدفمند به کار گرفته شوند.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق فرماندهی مشترک برای مدیریت بحران تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این جلسه، ایجاد سازوکاری برای فرماندهی واحد و هماهنگی میان دستگاه‌هاست تا ظرفیت‌های موجود به‌صورت منسجم و هدفمند به کار گرفته شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل تجربیات گذشته به برنامه‌های عملیاتی افزود: هم‌افزایی و همدلی دستگاه‌ها موجب شد مجموعه استان در مواجهه با بحران‌ها عملکرد مناسبی داشته باشد؛ اکنون باید با شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، آمادگی خود را برای حوادث احتمالی افزایش دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل تجربیات گذشته به برنامه‌های عملیاتی افزود: هم‌افزایی و همدلی دستگاه‌ها موجب شد مجموعه استان در مواجهه با بحران‌ها عملکرد مناسبی داشته باشد؛ اکنون باید با شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، آمادگی خود را برای حوادث احتمالی افزایش دهیم.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت تقویت تجهیزات و امکانات امدادی بیان کرد: حوادث اخیر نشان داد که باید نیازهای دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان به‌صورت دقیق احصا شود و بانک اطلاعاتی جامعی از امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های موجود در سطح استان تهیه کنیم.

صفری‌راد با اشاره به ضرورت تأمین نیازهای شهرداری و سایر دستگاه‌های امدادی گفت: بخشی از ظرفیت‌های اعتباری مدیریت بحران می‌تواند برای تأمین تجهیزات مورد نیاز مجموعه‌های خدمات‌رسان به کار گرفته شود؛ البته این موضوع به بررسی کارشناسی نیازها و ارزیابی اولویت‌ها بستگی دارد.

وی افزود: در حوزه آتش‌نشانی، امداد و نجات و تجهیزات تخصصی باید نیازهای دستگاه‌ها مشخص شود تا بتوانیم با استفاده از اعتبارات و ظرفیت‌های موجود، بخشی از کمبودها را جبران کنیم.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با بیان اینکه تجربه‌های بحران‌های اخیر باید مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده قرار گیرد، افزود: هدف این است که با برگزاری جلسات کارشناسی، بررسی نیازهای دستگاه‌ها و استفاده از تجربیات نیروهای عملیاتی، آمادگی مجموعه مدیریت بحران استان را افزایش دهیم.