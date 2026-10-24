ایجاد اتاق فرماندهی مدیریت بحران در لرستان
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: برنامهریزی برای تشکیل اتاق فرماندهی مشترک مدیریت بحران با مشارکت دستگاههای امدادی، خدماترسان و مدیریت شهری انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،علی اصغر صفریراد در جلسه هماهنگی ارگانهای امدادی و مدیریت بحران شهرستان خرمآباد که در سالن جلسات شهرداری برگزار شد، با قدردانی از عملکرد دستگاههای امدادی در بحرانهای اخیر اظهار کرد: عملکرد مجموعههایی مانند جمعیت هلالاحمر، اورژانس ۱۱۵، نیروی انتظامی، پلیس راهور و شهرداری در بحرانهای گذشته، کارنامهای قابل دفاع و تجربهای ارزشمند برای مدیریت حوادث آینده به جا گذاشته است.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل تجربیات گذشته به برنامههای عملیاتی افزود: همافزایی و همدلی دستگاهها موجب شد مجموعه استان در مواجهه با بحرانها عملکرد مناسبی داشته باشد؛ اکنون باید با شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، آمادگی خود را برای حوادث احتمالی افزایش دهیم.
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق فرماندهی مشترک برای مدیریت بحران تصریح کرد: یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده در این جلسه، ایجاد سازوکاری برای فرماندهی واحد و هماهنگی میان دستگاههاست تا ظرفیتهای موجود بهصورت منسجم و هدفمند به کار گرفته شوند.
صفریراد با بیان اینکه مدیریت بحران استان در این ساختار نقش هماهنگکننده میان دستگاهها را بر عهده دارد،خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی باید مشخص باشد که مسئولیت فرماندهی، صدور دستورات عملیاتی و هدایت امکانات بر عهده چه مجموعهای است تا از اقدامات جزیرهای و موازیکاری جلوگیری شود.وی تاکید کرد: کارنامه شهرداری خرمآباد در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و اغتشاشات قابل دفاع است.
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت تقویت تجهیزات و امکانات امدادی بیان کرد: حوادث اخیر نشان داد که باید نیازهای دستگاههای امدادی و خدماترسان بهصورت دقیق احصا شود و بانک اطلاعاتی جامعی از امکانات، تجهیزات و ظرفیتهای موجود در سطح استان تهیه کنیم.
صفریراد با اشاره به ضرورت تأمین نیازهای شهرداری و سایر دستگاههای امدادی گفت: بخشی از ظرفیتهای اعتباری مدیریت بحران میتواند برای تأمین تجهیزات مورد نیاز مجموعههای خدماترسان به کار گرفته شود؛ البته این موضوع به بررسی کارشناسی نیازها و ارزیابی اولویتها بستگی دارد.
وی افزود: در حوزه آتشنشانی، امداد و نجات و تجهیزات تخصصی باید نیازهای دستگاهها مشخص شود تا بتوانیم با استفاده از اعتبارات و ظرفیتهای موجود، بخشی از کمبودها را جبران کنیم.
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با بیان اینکه تجربههای بحرانهای اخیر باید مبنای برنامهریزیهای آینده قرار گیرد، افزود: هدف این است که با برگزاری جلسات کارشناسی، بررسی نیازهای دستگاهها و استفاده از تجربیات نیروهای عملیاتی، آمادگی مجموعه مدیریت بحران استان را افزایش دهیم.
صفریراد همچنین بر ضرورت فرهنگسازی برای همکاری مردم با نیروهای امدادی تأکید کرد و گفت: باز نگهداشتن مسیر عبور آمبولانسها و خودروهای امدادی و پرهیز از تجمع در محل حوادث، نقش مهمی در تسریع امدادرسانی دارد و باید برای ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه برنامهریزی شود.
مسئول اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان خرمآباد هم با اشاره به ظرفیتهای اورژانس پیشبیمارستانی اظهار کرد: اورژانس شهرستان خرمآباد با ۲۶ پایگاه زمینی شامل ۱۳ پایگاه شهری و ۱۳ پایگاه جادهای، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس، دو دستگاه موتولانس و یک فروند بالگرد به مردم خدماترسانی میکند.
مریدی افزود: در سطح استان لرستان نیز ۱۲۰ پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی، سه دستگاه اتوبوسآمبولانس و سه فروند بالگرد برای ارائه خدمات امدادی در حوادث مختلف فعال هستند.
مسئول اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان خرمآباد با اشاره به تغییر نوع مأموریتهای اورژانس در شرایط جنگی و بحرانی بیان کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر مصدومان ناشی از حملات و حوادث، با بیمارانی مواجه هستیم که بر اثر فشار روانی و استرس شدید دچار مشکلات قلبی میشوند؛ بنابراین، دسترسی سریع به مصدومان و بیماران اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
وی تصریح کرد: در مصدومان حوادثی مانند تخریب ساختمانها، سرعت دسترسی و ارائه خدمات درمانی نقش مهمی در بهبود وضعیت آنان دارد؛ در موارد ایست قلبی نیز حضور بهموقع نیروهای امدادی و استفاده از دستگاه شوک خودکار خارجی (AED) میتواند در دقایق اولیه به نجات جان بیمار کمک کند.
مسئول اورژانس ۱۱۵ خرمآباد اظهار کرد: ذخایر دارویی اورژانس بهگونهای برنامهریزی شده است که داروهای بسیار ضروری برای سه ماه و سایر داروهای مورد نیاز برای شش ماه در دسترس باشند.