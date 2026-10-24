رویترز و وال استریت ژورنال از مقام‌های ارشد امنیتی ایران نقل کردند که اگر به ایران حمله شود، علاوه بر اینکه پایگاه‌های نظامی منطقه جزو هدف‌های مشروع موشک‌ها و پهپاد‌های ایران می‌شود، کابل‌های داده و اینترنت در خلیج فارس هم هدف قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در شنبه ۲ آبان به شرح زیر است:

سلام به شما ایرانیان کشور دوست که ۲۳۸ شب است که عشق به ایران را در میدان‌داری به همه دنیا نشان دادید. دنیایی که ۸ ماه تنگه هرمز، سرخط اخبار آن بوده و این‌بار، کابوس غول‌های فناوری شده است؛ جایی‌که رویترز و وال استریت ژورنال از مقام‌های ارشد امنیتی ایران نقل کردند که اگر به ایران حمله شود، علاوه بر اینکه پایگاه‌های نظامی منطقه، جزو هدف‌های مشروع موشک‌ها و پهپاد‌های ایران می‌شود، کابل‌های داده و اینترنت در خلیج فارس هم هدف قرار می‌گیرند.

درباره پیامدهای این موضوع، "کیمْ اِیوِرْسِن، روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی گفته است: فکر آن را بکنید، کشتی‌ها الان هم نمی‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند، چه برسد به اینکه کشتی‌های تعمیر کابل بتوانند خرابی‌ها را ترمیم کنند؛ برای توضیح این رویدادها در دنیا، فعال رسانه‌ای فرانسوی، فابیو سیلوا، تعبیر اثر پروانه‌ای هرمز را انتخاب کرده است. او می‌گوید: ایرانیان نابغه‌اند؛ آنان با بستن تنگه هرمز، اثر پروانه‌ای را در سراسر جهان به راه انداخته‌اند. مثل اثری که بر قیمت انرژی گذاشته و قیمت نفت برنت را به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسانده که بالاترین میزان در ۷ ماه گذشته تا الان است.

بالا رفتن قیمت سوخت، موجب شده است که بزرگترین خط هواپیمایی جهان یعنی اَمریکن ایرلاینز نه تنها سود نکند که ضرر هم بکند؛ حدود ۲۶۹ میلیون دلار. اثر پروانه‌ای دیگر هرمز هم که فراتر از آمریکا بوده، گرانی سوخت در سراسر اروپا از جمله انگلیس است که هر چه، قیمت آن بالاتر می‌رود، عدد قبض‌های انرژی و قیمت مواد غذایی و تورم هم بالاتر می‌رود. همین گرانی سوخت و سرایت آن به مواد غذایی، موجب شده است که موجی از اعتراض‌ها در کشورهای اروپایی مثل آلبانی، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال و همین‌طور کشورهای غیر اروپایی مثل هند و شیلی، راه بیفتد.

در فرانسه که چند روزی، اعتراض‌ها خیلی وسیع‌تر است، وزارت کشور برای سرکوب اعتراض‌ها، ۷۰ هزار نیروی ارتش، بالگرد‌ها و خودرو‌های زرهی را به کار گرفته است. فشار اجتماعی ـ سیاسی جنگ، موجب شده است که مکرون، رئیس جمهور فرانسه بگوید: بازگشایی تنگه هرمز از راه نظامی، خطرناک بوده و راه عاقلانه، گفت‌و‌گو با ایران است. وزیر خارجه آلمان هم که کشور او طعم بسته‌شدن تنگه هرمز و فشار اقتصادی را چشیده، گفته است: ادامه‌ جنگ، امنیت اقتصادی جهان، به‌خصوص اروپا را تهدید می‌کند و ما به همراه فرانسه و انگلیس، آماده مذاکره با ایران هستیم.

جالب است که همین فرانسه، انگلیس و آلمان تاکنون از آتش‌بیاران جنگ، فشار و تحریم ضد ملت ایران بوده‌اند، اما آمریکا بیشترین تأثیر از اثر پروانه‌ای تنگه هرمز را حس کرده است. بر اساس نظرسنجی‌های موسسه تحقیقی پیو، اثرهای بسته‌شدن تنگه هرمز و سخت شدن زندگی آمریکایی‌ها موجب شده است تا آنان از مسبب این جنگ، یعنی ترامپ، متنفر شوند و در نتیجه در انتخابات پیش روی آمریکا، به سمت حزب مخالف ترامپ بروند.

از این خبرها که بگذریم، نمی‌شود از افتخارآفرینی کاروان ایران قوی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بگذریم. دختران و پسران پرافتخاری که با شعار به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب، ۱۰۲ نشان طلا، نقره و برنز به دست آوردند و بار‌ها پرچم مقدس ایران را بالاتر از پرچم‌های دیگر برافراشتند؛ درود بر ایران و ایرانی.

نویسنده: فاطمه شریفی