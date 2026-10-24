مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های نیرو و نفت، تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها را از الزامات اساسی عبور از چالش‌های تأمین انرژی در فصل زمستان دانست.

تعامل وزارتخانه‌های نیرو و نفت، کلید عبور از چالش انرژی زمستان است

تعامل وزارتخانه‌های نیرو و نفت، کلید عبور از چالش انرژی زمستان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد کوچک‌محسنی در جریان بازدید از نیروگاه رامین اهواز، با اشاره به اهمیت آمادگی نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین برق پایدار کشور، بر ضرورت تعامل مؤثر بخش‌های مختلف صنعت برق و صنعت نفت برای رفع موانع تأمین سوخت و تضمین استمرار تولید برق تأکید کرد.

وی در این بازدید، ضمن بررسی روند تولید برق، اقدامات و پروژه‌های تعمیراتی، ظرفیت‌های ساخت قطعات و تجهیزات و برنامه‌های رفع محدودیت‌های تولید، در جریان آخرین وضعیت واحد‌های نیروگاهی و اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی تولید قرار گرفت.

کوچک‌محسنی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده تأمین سوخت در استمرار فعالیت نیروگاه‌های حرارتی، پیگیری موانع تأمین سوخت نیروگاه رامین و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط در وزارتخانه‌های نیرو و نفت را ضروری دانست و بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی این بخش‌ها برای عبور از شرایط حساس تأمین انرژی در ماه‌های سرد سال تأکید کرد.

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو همچنین با قدردانی از تلاش کارکنان نیروگاه رامین اهواز، عملکرد این مجموعه در حفظ پایداری شبکه برق کشور، به‌ویژه در تابستان طاقت‌فرسا و شرایط دشوار اقلیمی خوزستان، را ارزشمند توصیف کرد.

نیروگاه رامین اهواز به‌عنوان یکی از نیروگاه‌های بزرگ حرارتی کشور، با اجرای برنامه‌های تعمیراتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساخت قطعات و تجهیزات و تلاش برای رفع محدودیت‌های تولید، نقش مهمی در تأمین برق پایدار و پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفا می‌کند.