آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح مهم تعریض، بهسازی و آسفالت جاده روستای گیداری شهرستان شادگان استان خوزستان با حضور مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اهالی منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح مهم تعریض، بهسازی و آسفالت جاده روستای گیداری با حضور هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید نزار پورموسوی امام جمعه شادگان، یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، حبیب عفری‌مفرد سرپرست فرمانداری شادگان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اهالی منطقه برگزار شد.

یزدان خسروی در حاشیه این مراسم با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: پیش از این روند پیشرفت طرح‌های شهرستان با چالش‌ها و ناامیدی‌هایی همراه بود؛ اما با همت مجموعه راهداری وحمل‌و نقل جاده‌ای استان، به‌کارگیری پیمانکار توانمند و بومی منطقه و حمایت‌های مستمر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان، موانع مرتفع شد.

وی افزود: این طرح به طول ۴.۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال و صرف ۱۵۰ تن قیر از محل اعتبارات در اختیار وزارت راه و شهرسازی به سرانجام رسید و این پنجمین طرحی است که از اردیبهشت‌ماه سال جاری در شهرستان شادگان افتتاح می‌شود.

خسروی با تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی در تمامی شرایط تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این پروژه‌ها این است که در شرایط حساس مقابله با توطئه‌های دشمنان صهیونیست و استکبار جهانی، برخلاف تصوراتی که گمان می‌برند بودجه‌ها صرفاً به بخش دفاعی اختصاص می‌یابد، مردم شاهد به ثمر نشستن پروژه‌های عمرانی یکی پس از دیگری هستند.

وی می‌گوید: مجموعه راهداری استان خوزستان با تجارب ارزشمند کسب‌شده، همواره آمادگی دارد در هر شرایطی، چه صلح و چه بحران، به وظیفه خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی عمل کند.