استان زنجان که همواره به عنوان سرزمین پولاد و هنر شناخته شده، اکنون با تمرکز بر صنعت انگشترسازی و زیورآلات، جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور و بازارهای بین‌المللی پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان که همواره به عنوان سرزمین پولاد و هنر شناخته شده، اکنون با تمرکز بر صنعت انگشترسازی و زیورآلات، جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور و بازارهای بین‌المللی پیدا کرده است.

کارگاه‌های کوچک اما پرتوان در زنجان با بهره‌گیری از هنر هنرمندان بومی، از طرح‌های اصیل «شیخ احمد» و «چهارچنگه» تا ظروف ملیله و جواهرات ظریف را تولید می‌کنند.

طبق آمار، این صنعت در زنجان به مرحله‌ای از توسعه رسیده که سالانه حدود ۴ تن نقره در تولید انواع زیورآلات و ظروف مصرف می‌شود.

این موج خلاقیت تنها به بازار داخلی محدود نمانده و محصولات زنجان اکنون در بازارهای خلیج فارس و شهرهایی نظیر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و حتی کرمانشاه خواهان بسیاری دارند.

حضور ۵۰ هنرمند متخصص در زمینه تراش و حکاکی سنگ، از جمله عوامل اصلی تبدیل شدن زنجان به یکی از قطب‌های اصلی صنایع دستی فلزی کشور است.