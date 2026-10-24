رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۶۰ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۹۵ میلیارد ریال و توقیف ۲ دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودروهای توقیفی پرداخته و موفق شدند ۶۰ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل شده بود را کشف کنند که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۹۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به دستگیری متهمان و معرفی آنان به مرجع قضایی تصریح کرد: قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند و هر ساله شاهد تلفات جانی زیادی در اثر تردد خودروهای قاچاقچیان سوخت هستیم؛ از این رو برخورد با این پدیده به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.