به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اکشن نیوز، بر اثر تیراندازی در خارج از یک باشگاه شبانه در شهر ممفیس در ایالت تنسی آمریکا، ۶ نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

پلیس ممفیس اعلام کرد: این حادثه حوالی ساعت ۲ بامداد شنبه به وقت محلی رخ داده است.

پلیس اعلام کرد: اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که این تیراندازی در پی یک درگیری لفظی در خارج از باشگاه به وقوع پیوسته است.

در این حادثه ۶ نفر بر اثر اصابت گلوله زخمی شده‌اند که وضعیت سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

پلیس همچنین اعلام کرد که یک مرد در این ارتباط بازداشت شده است.

به گفته مقام‌های پلیس، تحقیقات برای روشن شدن علت و ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.