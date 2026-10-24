رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور از آزادسازی صید میگوی سفید در صیدگاه‌های لیفه، بوسیف، خوریات واسطه و درویش برای شناور‌های استان خوزستان خبر داد.

آزادسازی صید میگوی سفید در صیدگاه‌های لیفه، بوسیف، خوریات و درویش استان خوزستان

آزادسازی صید میگوی سفید در صیدگاه‌های لیفه، بوسیف، خوریات و درویش استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین هوشمند با اشاره به اهمیت راهبردی آب‌های غربی استان در مجاورت خور موسی، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های دقیق محققان این پژوهشکده و نتایج گشت‌های تحقیقاتی، صید میگوی سفید در صیدگاه‌های لیفه - بوسیف، خوریات واسطه و درویش از تاریخ یک آبان سال جاری به مدت یک ماه برای شناورهای استان خوزستان آزاد اعلام شد.

وی با تأکید بر اهمیت زیستی و اقتصادی این مناطق تصریح کرد: تنوع بالای آبزیان در این صیدگاه‌ها، مدیریت صحیح و علمی را ضروری می‌سازد، لذا اعمال محدودیت‌ها یا اعلام آزادی صید، همواره با هدف جلوگیری از صید بی‌رویه و حفاظت از ذخایر و نوزادان ماهی‌ها و میگوها صورت می‌گیرد تا تداوم بهره‌برداری از این منابع تضمین شود.

هوشمند در پایان بیان داشت: انجام گشت‌های تحقیقاتی مستمر و جمع‌آوری اطلاعات در فصول مختلف سال برای تعیین دقیق زمان ممنوعیت و آزادی صید، از پروژه‌های حاکمیتی و کلیدی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور است که هر ساله با هدف بهینه‌سازی مدیریت صید در تمامی صیدگاه‌های استان انجام می‌شود.