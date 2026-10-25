بانوان زنجانی با تولید و بسته‌بندی محصولات غذایی از جمله انواع کنسرو، حبوبات و آجیل، اقدام به حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بانوان دیار غواصان دریادل با توسل به سیره حضرت زهرا (س)، در پشتیبانی از حق و مدافعان آن، نقشی بی‌بدیل داشته‌اند.

بانوان زنجانی در اقدامی جهادی، با تولید و بسته‌بندی مواد غذایی ، از رزمندگان جبهه مقاومت حمایت می‌کنند.

بانوان فعال در گروه‌های اجتماعی این استان با هدف یاری رزمندگان، موفق به پخت و آماده‌سازی مواد غذایی از جمله انواع حبوبات، رب و محصولات کنسروی شده‌اند.

این محصولات در بسته‌بندی‌های مخصوص آماده ارسال به جبهه‌ها می شود.

این اقدام نشان‌دهنده پایبندی عمیق بانوان زنجانی به ولایت و حمایت بی‌دریغ از نیروهای مسلح در مسیر مبارزه با استکبار جهانی است.