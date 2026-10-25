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سامانه ثبتنام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ تا ۸ آبانماه ۱۴۰۵ مجدداً فعال خواهد شد تا متقاضیان بتوانند نام نویسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل بهزیستی زنجان گفت: سامانه ثبتنام آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت، از ۴ تا ۸ آبانماه برای ثبتنام جاماندگان مجدداً فعال خواهد شد.
خانم کرمی افزود: تاریخ قطعی برگزاری آزمون، 29 آبانماه 1405 تعیین شده است و متقاضیان واجد شرایط باید در بازه زمانی اعلامشده برای ثبتنام اقدام کنند و این فرصت را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وی در پایان از متقاضیان خواست برای پیگیری اطلاعیهها و انجام مراحل ثبتنام، به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir مراجعه کنند و اخبار و اطلاعیههای رسمی مربوط به آزمون را از مراجع معتبر دنبال کنند.