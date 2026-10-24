نشست مجازی جمعی از پزشکان و متخصصان جوان ایرانی مقیم آلمان با متخصصان داخلی و برخی مقامات وزارت امورخارجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، با برنامه ریزی‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان و هماهنگی‌های دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، نشست مجازی جمعی از پزشکان و متخصصان جوان ایرانی مقیم آلمان با متخصصان داخلی و برخی مقامات وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

در این نشست، انتقال فناوری‌های روز دنیا و ارائه خدمات درمانی پیشرفته و کم‌هزینه به هم‌وطنان مورد بررسی قرار گرفت.

نشست مجازی جمعی از پزشکان و متخصصان جوان ایرانی مقیم آلمان با متخصصان داخلی و برخی مقامات وزارت امورخارجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

در این نشست که ۳۸ پزشک ایرانی مقیم آلمان حضور داشتند، پزشکان ضمن بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود در حوزه‌های مختلف، به تبادل نظر با مقامات حاضر پرداختند.

در این نشست دکتر سید روح‌الله میری، رئیس انستیتو کانسر ایران، گزارشی از آخرین پیشرفت‌ها در طراحی و ساخت مرکز فوق تخصصی درمان سرطان ایران ارائه و از آمادگی ارائه خدمات به هم‌وطنان داخل و خارج از کشور خبر داد.

وی ضمن تشریح مراحل طراحی و ساخت این مرکز درمانی، تاکید کرد که پس از تکمیل فاز‌های باقی مانده، درمان پیچیده‌ترین بیماری‌های سرطان با هزینه‌های بسیار پائین و بالاترین کیفیت در اختیار هم‎وطنان داخل و خارج از کشور قرار خواهد‌گرفت.

در ادامه، هر یک از متخصصان شرکت کننده در این رویداد، شیوه‌های همکاری در حوزه ارتقای نظام سلامت، گردشگری سلامت، همکاری‌های علمی و آموزشی و انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد بررسی قرار دادند و پیشنهادهای قابل اجرایی نیز به مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه نمودند.

مجید نیلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان - برلین، با تشریح توانایی پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور، درخصوص شیوه‌ها و فرصت‌های استفاده از این ظرفیت به منظور ارتقای سطح علمی و پزشکی کشور نکاتی را بیان کرد.

در پایان، مسئولین برگزار کننده این نشست از پزشکان ایرانی برای حضور فعالشان در این رویداد قدردانی و برضرورت ارتباط بیشتر آنان در حوزه سلامت و درمان کشور تاکید کردند.

لازم به ذکر است، مجموعه نشست‌های تخصصی با هموطنان مقیم خارج از کشور در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی و نخبگانی در دستور دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور قرار دارد.