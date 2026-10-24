مردم شهرهای جنوب غرب خوزستان در دویست‌وسی‌وهشتمین تجمع شبانه با سردادن شعارهای خونخواهی رهبر شهید و حمایت از مقاومت، بر اهمیت انسجام ملی و توسل به اهل‌بیت (ع) در ایام فاطمیه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، خیابان‌های شهرهای جنوب غرب خوزستان در دویست‌وسی‌وهشتمین تجمع شبانه، میزبان حضور مردمی بود که در این اجتماع، بر همبستگی و انسجام ملی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهای خونخواهی رهبر شهید و حمایت از مقاومت، هم‌زمان با آغاز ایام فاطمیه، توسل به اهل‌بیت (ع) و پیروی از مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) را از ضرورت‌های امروز دانستند.

حضور مستمر مردم در این تجمع‌ها، در شرایطی که انسجام ملی اهمیت ویژه‌ای دارد، بیانگر تأکید شرکت‌کنندگان بر همبستگی و ایستادگی در برابر تهدیدهاست.