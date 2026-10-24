مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به کاهش کمیت و افت کیفیت منابع آب زون آب شرب یزدگرد، از تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز خبر داد و از شهروندان خواست تخلفات احتمالی، به‌ویژه در محدوده‌های کشاورزی، گلخانه‌ای و صنعتی، را از طریق سامانه ۳۱۰۷۷ گزارش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محجوبی، در تشریح مصوبات سی‌وششمین نشست شورای آب استان یزد که به ریاست استاندار یزد و با حضور اعضای این شورا در موزه آب یزد برگزار شد، از بررسی وضعیت منابع آب زون (منطقه) آب شرب یزدگرد و ضرورت حفاظت از این منبع مهم تأمین آب شرب شهر یزد خبر داد.وی با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آب مورد نیاز شرب و بهداشت شهر یزد از این محدوده تأمین می‌شود، افزود: بررسی وضعیت این زون (منطقه) طی حدود ۲۵ سال گذشته، کاهش کمیت و افت کیفیت منابع آب آن را نشان می‌دهد.

محجوبی ادامه داد: با دستور استاندار یزد، مقرر شد کارگروهی ویژه برای بررسی مشکلات این محدوده، شناسایی چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از حفر چاه‌های جدید، به‌ویژه در مناطق گلخانه‌ای، کشاورزی و صنعتی، تشکیل شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از منابع آبی استان یزد، گفت: شهروندان می‌توانند موارد مربوط به حفر چاه‌های غیرمجاز را از طریق سامانه ۳۱۰۷۷ شرکت آب منطقه‌ای یزد گزارش کنند تا تخلفات اعلام‌شده بررسی و پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت قنوات متروکه در شهرستان‌های اردکان، میبد و یزد اشاره کرد و افزود: تخلیه فاضلاب انسانی در برخی از این قنوات، علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی، خطر ریزش و فرونشست زمین را افزایش می‌دهد.محجوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده با مشارکت مردم محلی در اردکان اظهار کرد: در این نشست، تجربه ساماندهی قنوات متروکه در این شهرستان ارائه و مقرر شد از این تجربه به‌عنوان الگویی برای ساماندهی قنوات آلوده به فاضلاب در دیگر مناطق استان استفاده شود.

وی در پایان، حفاظت از منابع آب را ضرورتی برای تأمین پایدار آب و صیانت از سرمایه‌های بین‌نسلی دانست و تأکید کرد: مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات و جلوگیری از آسیب به منابع آبی، نقش مهمی در حفظ محیط زیست و تأمین آب مورد نیاز نسل‌های آینده دارد.