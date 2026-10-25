بیش از هزار پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی در نیمه نخست سال ارجاع شده است که بیشتر این پرونده‌ها مربوط به عملکرد نانوایی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به ارسال بیش از هزار پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی در نیمه نخست سال گفت: بیشتر این پرونده‌ها مربوط به عملکرد نانوایی‌هاست و تخلفاتی مانند رعایت نکردن وزن و کیفیت نان، بیشترین سهم را در پرونده‌های تشکیل شده دارد.

سجاد مقدمی با اشاره به تمرکز بازرسی‌های صنفی بر عملکرد نانوایی‌ها افزود: بخش عمده پرونده‌های تخلفات صنفی استان در حوزه نان تشکیل شده و نظارت بر وزن و کیفیت نان از مهم‌ترین محور‌های فعالیت اتاق اصناف زنجان است.

وی یادآور شد: در نیمه نخست سال بیشترین تخلفات صنفی ثبت شده مربوط به نانوایی‌هاست و پرونده‌های سایر صنوف سهم کمتری از تخلفات ثبت‌شده را به خود اختصاص می‌دهند.

مقدمی با بیان اینکه رعایت وزن و کیفیت نان از مطالبات اصلی مردم است، گفت: بازرسی‌ها در این حوزه با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، پرونده واحد صنفی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

فعالیت نانوایی‌ها با پروانه‌های اجاره‌ای از عوامل بروز تخلف

رئیس اتاق اصناف زنجان یکی از مسائل مهم در حوزه نانوایی‌ها را خرید و فروش، اجاره یا انتقال پروانه کسب به افراد دیگر عنوان کرد و گفت: بر اساس تبصره پنج ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، هرگونه خرید و فروش، اجاره یا انتقال پروانه کسب به غیر موجب ابطال پروانه می‌شود و اجرای این مقررات می‌تواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد.

وی ادامه داد: بخشی از تخلفات در نانوایی‌هایی رخ می‌دهد که پروانه کسب آنها اجاره‌ای است یا به فرد دیگری واگذار شده است که اجرای دقیق مقررات و فعالیت واحد صنفی زیر نظر دارنده پروانه کسب می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند.

مقدمی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با تخلفات نانوایی‌ها افزود: با وجود ارسال پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی و اعمال جریمه، به نظر می‌رسد این برخورد‌ها به‌تنهایی بازدارندگی کافی ندارد و اجرای دقیق قوانین مربوط به پروانه‌های کسب نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی نانوایی‌ها

رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به افزایش هزینه‌های فعالیت واحد‌های صنفی گفت: افزایش دستمزد‌ها و هزینه‌های بیمه از جمله مسائلی است که فعالان این بخش با آن مواجه هستند و باید در کنار نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نظارت بر کیفیت و وزن نان همچنان از اولویت‌های اتاق اصناف است، گفت: مشکلات اقتصادی واحد‌های صنفی نباید موجب نادیده گرفتن ضوابط قانونی و حقوق مصرف‌کنندگان شود و لازم است ضمن توجه به شرایط فعالیت نانوایان، مقررات نیز به‌طور کامل اجرا شود.

مقدمی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت کالا‌ها گفت: انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی کنترل کالا‌ها و قیمت‌گذاری را از مبدأ جدی بگیرند تا امکان عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر برای مردم فراهم شود.

رئیس اتاق اصناف زنجان خاطرنشان کرد: هدف اصلی اتاق اصناف، کمک به بهبود وضعیت بازار و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم است و در این مسیر، همکاری دستگاه‌های مسئول و اجرای دقیق مقررات صنفی اهمیت زیادی دارد.