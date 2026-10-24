به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مجید اخلاقی گفت: افزایش هزینه‌های ارزی و عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی از عوامل اصلی این تغییر قیمت است.

اخلاقی افزود: بر اساس مصوبات موجود، قیمت سوخت هواپیما معادل ۳۰ درصد قیمت سوخت بین‌المللی تعیین شده است و تغییرات قیمت جهانی سوخت بر هزینه سوخت شرکت‌های هواپیمایی تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی ارزی است، اظهار کرد: هزینه تأمین قطعات، خرید موتور هواپیما و برخی خدمات فرودگاهی در خارج از کشور به ارز وابسته است و نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده پرواز‌ها تأثیر می‌گذارد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی همچنین از توقف تخصیص ارز مبادله‌ای به شرکت‌های هواپیمایی طی بیش از یک ماه گذشته خبر داد و گفت: با وجود مکاتبات انجام‌شده و تأیید سازمان هواپیمایی کشوری، ارز مورد نیاز شرکت‌ها از سوی بانک‌های عامل تخصیص داده نشده است.

اخلاقی افزود: در پی این شرایط، شرکت‌های هواپیمایی ناچار شده‌اند ارز مورد نیاز خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد تأمین کنند که این موضوع موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی آنها شده است.

وی با اشاره به احتمال تعدیل قیمت‌ها در صورت ازسرگیری تخصیص ارز مبادله‌ای تصریح کرد: در صورت کاهش هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی، نرخ‌های اعلامی برای بلیت‌های آذرماه نیز می‌تواند متناسب با این کاهش تعدیل شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ادامه تأکید کرد: افزایش قیمت بلیت در مسیر‌های مختلف یکسان نیست و عواملی مانند مدت پرواز و میزان استفاده از هواپیما در هر مسیر بر هزینه تمام‌شده تأثیر دارد.

اخلاقی خاطرنشان کرد: نرخ‌های اعلام‌شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، سقف مجاز فروش بلیت است و به معنای فروش همه بلیت‌ها با بالاترین قیمت نیست؛ بنابراین شرکت‌ها نمی‌توانند بلیت را بالاتر از سقف تعیین‌شده عرضه کنند و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، امکان فروش بلیت با قیمت پایین‌تر نیز وجود دارد.