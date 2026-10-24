به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم رونمایی از سند لاله‌های استان، شامل آمار و اسامی شهدای دانشجو معلم برگزار شد.

در قالب این سند آمار و اسامی شهدای صحت سنجی شده دانشجو معلم استان، تحقیق و گردآوری شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم با اشاره به جایگاه والای معلم و پیوند تعلیم و تربیت با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: مقام معلم با شهادت به قله می‌رسد و این افتخار بزرگی برای جامعه فرهنگیان است.

محمدجواد محمدی سعید افزود: معلمان، در مسیر تربیت نسلی گام برمی‌دارند که در مدرسه، آموزه‌های دینی و الهی را فرا می‌گیرند.