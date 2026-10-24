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در مراسمی از سند لالههای استان قم شامل آمار و اسامی شهدای دانشجو معلم رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم رونمایی از سند لالههای استان، شامل آمار و اسامی شهدای دانشجو معلم برگزار شد.
در قالب این سند آمار و اسامی شهدای صحت سنجی شده دانشجو معلم استان، تحقیق و گردآوری شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم با اشاره به جایگاه والای معلم و پیوند تعلیم و تربیت با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: مقام معلم با شهادت به قله میرسد و این افتخار بزرگی برای جامعه فرهنگیان است.
محمدجواد محمدی سعید افزود: معلمان، در مسیر تربیت نسلی گام برمیدارند که در مدرسه، آموزههای دینی و الهی را فرا میگیرند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش دین و قرآن در نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: مایه افتخار است که برنامه مدارس ما بر پایه دین، قرآن و خداباوری استوار است.