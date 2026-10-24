به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون توسعه‌ی مدیریتِ سازمانِ بیمه‌ی سلامت ایران در جمع اصحاب رسانه از پرداخت ۶۴ همت از مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: حدود ۸۵ همت از منابع مورد نیاز برای تسویه بخشی از مطالبات معوق در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که با تأمین و تخصیص این منابع طی دو تا سه ماه آینده، میزان مطالبات سازمان می‌تواند به کمتر از سه ماه کاهش یابد.