مردم انقلابی خوزستان در دویست و سی و هفتمین شب از اجتماعات مردمی ، بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

بیعت مردم خوزستان با رهبر فرزانه انقلاب در دویست و سی و هفتمین شب از اجتماعات مردمی

بیعت مردم خوزستان با رهبر فرزانه انقلاب در دویست و سی و هفتمین شب از اجتماعات مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان در دویست و سی و هفتمین شب از اجتماعات مردمی با حضور آگاهانه خود ضمن برپایی مراسم عزاداری شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) بر ادامه راه امامین انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تاکید کردند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمادگی کامل خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.