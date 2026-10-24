وزیر آموزش‌وپرورش از ثبت ۲.۵ میلیون ساعت حق‌التدریس و پرداخت بخش عمده مطالبات این حوزه خبر داد و تحقق این پرداخت‌ها را حاصل تلاش مشترک بخش‌های مختلف وزارتخانه دانست که حدود ۸۰ درصد پرداخت‌ها انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، با حضور معاونان و مشارکت برخط مدیران کل استان‌ها، مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های نظام تعلیم‌وتربیت را تشریح کرد و از اقدامات انجام‌شده در حوزه پرداخت مطالبات فرهنگیان، مدیریت شرایط بحرانی و ساماندهی برنامه‌های آموزشی و پرورشی سخن گفت.

وزیر آموزش‌وپرورش از تدوین دستورالعمل ویژه تداوم آموزش در شرایط بحران و استمرار آموزش در کشور خبرداد و گفت: تصمیم‌ها باید متناسب با شرایط میدانی اتخاذ شود و با عادی‌شدن وضعیت، آموزش به روال معمول بازگردد.

تداوم آموزش در شرایط جنگی؛ تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر منطقه

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تدوین دستورالعمل تداوم آموزش در شرایط بحرانی، اظهار کرد: سیاست این وزارتخانه، تعطیل‌نشدن آموزش در کشور است.

وی گفت: در این دستورالعمل با بررسی تجربه کشور‌های مختلف، سازوکار‌های لازم برای استمرار آموزش در شرایط بحرانی پیش‌بینی شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: بر این اساس، در صورت بروز بحران در مناطق مختلف، امکان تغییر موقت شیوه آموزش به شکل مجازی، با هماهنگی مسئولان ذی‌ربط و متناسب با شرایط هر منطقه فراهم خواهد بود.

کاظمی تأکید کرد: تصمیم‌ها باید متناسب با شرایط میدانی اتخاذ شود و با عادی‌شدن وضعیت، آموزش به روال معمول بازگردد.

پرداخت حدود ۸۰ درصد حق‌التدریس‌ها؛ ثبت ۲.۵ میلیون ساعت تدریس

کاظمی از ثبت حدود ۲.۵ میلیون ساعت حق‌التدریس و پرداخت بخش عمده مطالبات این حوزه خبر داد و گفت: تحقق این پرداخت‌ها را حاصل تلاش مشترک بخش‌های مختلف وزارتخانه دانست که حدود ۸۰ درصد پرداخت‌ها انجام شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش بر ضرورت پیگیری وضعیت باقی‌مانده مطالبات و استمرار اقدامات برای انجام تعهدات در قبال فرهنگیان تأکید کرد.

۵۹۰ هزار متقاضی دانشگاه فرهنگیان؛ معلمی همچنان پرطرفدار است

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به آمار اعلام‌شده از متقاضیان انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان، شمار داوطلبان علاقه‌مند به ورود به این دانشگاه را ۵۹۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این آمار نشانه‌ای از استمرار علاقه به حرفه معلمی است.

کاظمی با اشاره به محدودیت‌های جذب نیروی انسانی در سال جاری، از تلاش مدیران استانی و مجموعه‌های مسئول در حوزه تأمین و ساماندهی نیروی انسانی قدردانی کرد.

تأکید بر آمادگی حداکثری برای مراسم ۱۳ آبان

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به در پیش بودن مراسم ۱۳ آبان، خواستار برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان شد.

وی بر همکاری بخش‌های مختلف و فراهم‌کردن بستر مشارکت داوطلبانه تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مدیران استانی به اجرای برنامه‌های مراسم سیزده آبان شد.