معاون فنی و آموزشی استان یزد در سرشماری نفوس و مسکن:نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان در سراسر کشور آغاز شدو این سرشماری با رویکرد ثبتی‌مبنا و با تکیه بر داده‌های ثبتی و اداری دستگاه‌های اجرایی صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ولیزاده، با اشاره به آغاز نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور از امروز دوم آبان ماه، گفت: سرشماری امسال در ۱۲ شهرستان استان یزد با رویکرد ثبتی‌مبنا و با بهره‌گیری از اطلاعات ثبتی و داده‌های اداری دستگاه‌های مختلف اجرایی از امروز دوم آبان ماه آغاز شد. معاون فنی و آموزشی استان یزد در سرشماری نفوس و مسکن، افزود: برخلاف سرشماری‌های گذشته که بخش عمده اطلاعات از طریق مراجعه میدانی به خانوار‌ها جمع‌آوری می‌شد، در این دوره اطلاعات بخش زیادی از خانوار‌ها از منابع ثبتی موجود تأمین شده است و مراجعه حضوری صرفاً برای راستی‌آزمایی و تکمیل اطلاعات در مناطق و خانوار‌های منتخب صورت می‌گیرد.

ولیزاده با بیان اینکه هدف اصلی از مراجعه حضوری، بررسی میزان انطباق داده‌های ثبتی با اطلاعات واقعی خانوارهاست، اظهار کرد: کارشناسان آمار با لباس و کارت شناسایی معتبر به خانوار‌های منتخب مراجعه می‌کنند و فرایند تکمیل اطلاعات معمولاً حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان می‌برد.

وی ادامه داد: اطلاعات موردنیاز در این سرشماری شامل مشخصات فردی و خانوادگی، کد پستی و محل سکونت، وضعیت تحصیلات، اشتغال و بیکاری، محدودیت‌ها و مهارت‌ها و همچنین برخی شاخص‌های مربوط به مسکن است.

وی، درباره نحوه اطلاع‌رسانی به خانوار‌ها نیز گفت: تنها خانوار‌هایی که اطلاعات آنها در منابع ثبتی موجود ناقص یا ناکافی باشد، از طریق پیامک برای تکمیل اطلاعات دعوت می‌شوند. این خانوار‌ها باید مطابق دستورالعمل درج‌شده در پیامک و از طریق بستر معرفی‌شده اقدام کنند.

وی تأکید کرد: سایر خانوار‌ها که اطلاعات آنها از طریق منابع ثبتی تأمین شده است، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات یا تکمیل فرم در سامانه ندارند. ولیزاده در پایان از شهروندان خواست در صورت دریافت پیامک رسمی سرشماری، مطابق راهنمای ارائه‌شده اقدام کنند تا اطلاعات موردنیاز برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور با دقت بیشتری تکمیل شود.