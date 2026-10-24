\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0633\u0631\u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0646\u0641\u0648\u0633 \u0648 \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0628\u0627 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0644\u06a9\u062a\u0631\u0648\u0646\u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.