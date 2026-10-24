بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شامگاه شنبه دوم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز، شوش، شوشتر، ملاثانی، هویزه، گتوند و شادگان در وضعیت قهوه‌ای، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۲۰ شامگاه شنبه دوم آبان شاخص کیفی هوا در شهر اهواز ۴۶۸ AQI رسید که نشان دهنده خطرناک بودن هوا (قهوه‌ای) است.

این میزان در شهر‌های شوش ۱۷۸، شوشتر ۱۶۲، ملاثانی ۱۵۸ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است و شاخص کیفی هوا در شهر‌های هویزه ۱۴۵، گتوند ۱۱۵ و شادگان به ۱۰۷ AQI رسید که نشان دهنده هوای ناسالم گروه‌های حساس (نارنجی) می‌باشد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.