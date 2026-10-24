رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اجرای مؤثر طرح روز بدون خودرو با کاهش تردد خودرو‌های شخصی و افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند به کاهش انتشار آلاینده‌ها و بهبود وضعیت ناترازی سوخت کشور کمک کند.

روز بدون خودرو به کاهش آلودگی هوا و ناترازی سوخت کمک می‌کند

روز بدون خودرو به کاهش آلودگی هوا و ناترازی سوخت کمک می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر سهم ناوگان حمل‌ونقل در آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها افزود: اجرای مؤثر طرح روز بدون خودرو و کاهش تردد خودرو‌های شخصی می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و رفع ناترازی سوخت کشور کمک کند.

احمد طاهری با اشاره به سهم قابل‌توجه ناوگان حمل‌ونقل در انتشار آلاینده‌های هوا در کلان‌شهر‌ها گفت: در شهر‌هایی مانند تهران و مشهد، ناوگان حمل‌ونقل نقش غالبی در انتشار آلاینده‌ها دارد؛ به‌طوری‌که حدود ۶۰ درصد ذرات معلق و ۸۰ درصد آلاینده‌های گازی در تهران از این بخش منتشر می‌شود.

وی افزود: روند تغییرات آلاینده‌ها در بازه‌های زمانی روزانه و بلندمدت، غلبه انتشار از ناوگان حمل‌ونقل در شکل‌گیری آلودگی هوا را نشان می‌دهد؛ بنابراین، هر اقدامی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها از این ناوگان می‌تواند به‌طور مستقیم بر کیفیت هوا و وضعیت ناترازی سوخت کشور تأثیر بگذارد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به دستور صادرشده برای اجرای روز بدون خودرو گفت: اگر این اقدام به کاهش واقعی تردد خودرو‌های شخصی و افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی منجر شود، می‌تواند به‌ویژه در فصل سرد سال که آلودگی هوا به اوج می‌رسد، نقش قابل‌توجهی در کاهش آلاینده‌ها داشته باشد.

طاهری با اشاره به ترافیک سنگین در کلان‌شهر‌ها افزود: در شرایط فعلی، خودرو‌ها با سرعت بسیار پایین و در وضعیت توقف و حرکت، مسیر‌های طولانی را طی می‌کنند و در نتیجه، میزان انتشار آلاینده‌ها از این بخش از ناوگان افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: اگر با اجرای اقدام‌های مؤثر، ترافیک و استفاده از خودرو‌های شخصی حدود ۱۰ درصد کاهش یابد، میزان کاهش انتشار آلاینده‌ها از خودرو‌ها می‌تواند بیش از ۱۰ درصد باشد؛ زیرا روان‌تر شدن ترافیک نیز به کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک می‌کند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت: اجرای این اقدام‌ها می‌تواند به حل دو معضل اصلی کشور، یعنی آلودگی هوا و ناترازی سوخت، کمک کند.