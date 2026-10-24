ثبت نام سومین جشنواره نشان ملی نیکوکاری در آذربایجان شرقی آغاز شد و برگزیدگان مرحله دوم معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در مراسم معرفی برگزیدگان جشنواره نشان ملی نیکوکاری گفت:در دور دوم این جشنواره حدود ۷ هزار خیریه و مرکز نیکوکاری از سراسر کشور شرکت کرده بودند که ۱۴ مرکز نشان ملی را دریافت کردند که یکی از این نشان ها‌ی ملی به موسسه فرزندان رحمت تبریز اختصاص یافت.

وی افزود:امسال گروه‌های جهادی هم می توانند در این جشنواره که تا ۲۰ آبان ماه فرصت ثبت نام وجود دارد شرکت کنند.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به وجود خیران به نام و مطرح در آذربایجان شرقی گفت:وجود ۲۰۰ خیریه با قدمت بالا در تبریز نشان از نوع دوستی مردم آذربایجان شرقی در کمک به همدیگر است.

وی ادامه داد:در کنار این خیریه‌ها چندین مرکز نیکوکاری هم وجود دارد که همواره در برهه‌های مختلف یا در زمان‌های بحران هر کجای کشور لازم شد این خیران حضور پیدا کرده‌اند و به کمک همنوعان خود آمده‌اند.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های اوقاف در امور خیریه گفت:اوقاف در راستای خدمات اجتماعی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی تلاش می کند و ساماندهی موقوفات انتفاعی در استان توانسته نیت‌های واقفان را به جا بیاورد.

گفتنی است در دومین جشنواره نشان ملی نیکوکاری از آذربایجان شرقی یک مجموعه نشان ملی و دو مجموعه در سطح استان به عنوان برگزیده معرفی شدند.