به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این همایش یک روزه، ۳۰ نفر از مدیران تعداد از بانک ها، رئیسان حراست و دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در باره مصوبه قرارگاه حجاب و عفاف تبادل نظر کردند.

دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: نظام بانکی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های خدمت‌رسان، علاوه بر مسئولیت‌های اقتصادی، در قبال ارتقای فرهنگ سازمانی از جمله عفاف و حجاب و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای نیز مسئولیت دارد.

حجت الاسلام محسن مظاهری افزود: اخلاق حرفه‌ای، از رفتار فردی کارکنان تا شیوه مدیریت و ارتباط با ارباب‌رجوع، در شکل‌گیری اعتماد عمومی نقش‌آفرین است و در این میان، عفاف و حجاب نیز در چارچوب ارزش‌های فرهنگی، ضوابط سازمانی و مسئولیت‌های اجتماعی مورد توجه قرار دارد.

وی اضافه کرد: تبیین ضوابط مرتبط با عفاف و حجاب و رعایت آن هم در بین کارکنان بانک‌ها و هم ارباب رجوع در کنار تأکید بر احترام متقابل، حفظ کرامت کارکنان و مراجعه‌کنندگان و رعایت حقوق شهروندی، بخشی از گفت‌وگوی گسترده‌تر درباره مسئولیت‌پذیری و انضباط سازمانی است که همه باید با توجه به قانون خود را ملزم به رعایت آن بدانند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این باره گفت: رعایت عفاف و حجاب شامل همه مراکز خدماتی، درمانی و ادارات و سازمان‌ها می‌شود.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، بر لزوم اجرای امور فرهنگی و تبیینی در موضوع عفاف و حجاب تأکید و اضافه کرد: عده‌ای با انجام رفتار‌های هنجار‌شکنانه و تظاهر به آن اقدام به جریحه دار کردن عفت عمومی می‌کنند و به لحاظ اینکه این افراد قطعا مرتکب امر خلاف قانون شدند، ارتکاب به این اعمال مصداق جرم مشهود بوده و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

وی افزود: نگاه اصلاحی و ارشادی و اصلاح رفتار این دسته از افراد باید اولویت وظیفه دستگاه‌های فرهنگی باشد و در صورت اصرار به بی‌قانونی، ضابطان قضایی بدون افراط و تفریط به وظیفه قانونی خود عمل و این قانون‌شکنان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان